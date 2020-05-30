Ekonomiye dijital pazarlama dopingi

Türk ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyümesi iş dünyasının Kovid-19 sonrası ekonominin çabuk toparlanacağına ilişkin umutlarını artırdı. Türk dışsatımcının 2020 yılına güzel bir giriş yaptığını ve Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarının kırıldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şöyle konuştu:

Sanal fuarlar başlıyor

“2020 yılının ilk çeyreğinde yakalanan yüzde 4.5’luk büyüme rakamında ihracatçıların performansı itici güç oldu. Mart ayının ortasından itibaren Türkiye’de görülen salgınının ekonomi üzerindeki etkileri, 2020 yılının ikinci çeyreğinde daha net görülecek. 2020 yılının ikinci çeyreğinde Türk ekonomisinde yaşanması muhtemel küçülmeyi sonraki çeyreklerde kapatmak için ihracatımızın düşmemesi gerekiyor. Bu kapsamda dijital pazarlama hamlelerimiz başladı. Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracatımızdaki düşüşü durdurup ekonomideki daralmanın sınırlı kalması için çalışıyoruz. Dinamik bir yapıya sahip olan Türk ekonomisi bu süreci aşacak güce sahip.”