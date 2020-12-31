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    HaberlerEge Haberleri Eksik Karşıyaka, Osmaniye’ye takıldı
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    31.12.2020 - 00:00 |

    Eksik Karşıyaka, Osmaniye’ye takıldı

    Misli.com 3. Lig 3. Grup 14. haftasında koronavirüs vakaları nedeniyle eksik kadroyla mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Osmaniyespor FK'ya 3-1 kaybetti.

    Eksik Karşıyaka, Osmaniye’ye takıldı

    Karşılaşmanın 30. dakikasında Hakan Kuş ile öne geçen Karşıyaka, üstünlüğünü koruyamadı ve 37. dakikada yediği golle skor eşitlendi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Dakika 57'de Yavuz Koç'un golüyle ev sahibi ekip 2-1 öne geçerken 90. dakikada Atakan Ekiz’in golü skoru belirledi. Karşıyaka mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

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