Ekşili tavuğa patent

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yöreye özgü “ekşili tavuk” yemeğinin halk tarafından çok sevildiğini belirtti, “Bu yemeği Kadir Bingül Atatürk’e sunuyor ve kendisi bundan çok memnun kalıyor. Hatta Hıdırbeyli halkına da askere sahip çıktığı için bir madalya gönderiyor. Madalya şu anda belediyede sergileniyor. Bu yemeğe, Atatürk’ün beğendiği bir lezzet olmasından dolayı da sahip çıktık” dedi. Yemekte kullanılan tüm malzemenin ilçeye özgü ürünlerden oluştuğunu dile getiren Öndeş, bu lezzeti tüm Türkiye’nin beğenisine sunmak istediklerini kaydetti. l AA