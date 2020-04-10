El ele mücadele

Türkiye’yi alarma geçiren koronavirüs salgının ardından tüm belediyeler yerleşim bölgelerinde ve halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına başladı. İlaçlamalar için üreticiler de arazi araçlarını ve traktörlerini tahsis etti.

Aşılmayacak zorluk yok

Ödemiş Belediyesi’nin 99 mahalleyi kapsayan ilaçlama çalışmalarına İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üreticilerden araç desteği geldi. Periyodik ilaçlanmaya aralıksız devam edeceklerini söyleyen Başkan Mehmet Eriş, “Tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz bu süreçte ülkemiz için üretime devam eden üreticilerimiz örnek bir destek sağladı. İlaçlama faaliyetlerimize araç desteği sundular. Yürekten teşekkür ediyoruz. Kapatılan işyerleri nedeniyle evde olan ihtiyaç sahibi Ödemişlilere de mutfağımız destek sunuyor. Dayanışmayla aşılmayacak zorluk yok” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi ve Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Gerçek ise, “Ödemiş Belediyesi mücadelesini gece-gündüz sürdürüyor. Biz de araçlarımızla destek vermek istedik. Kooperatifimizin araçları ilaçlama çalışmaları için her zaman hazır” dedi.

150 çiftçiden destek

Saruhanlı Belediyesi tarafından, “Saruhanlı Hepimizin” adı altında başlatılan kampanya kapsamında Koronavirüse karşı sürdürülen dezenfekte çalışmalarına çiftçilerde destek verdi. İlçede 150’nin üzerinde çiftçi, traktör ve ilaçlama makineleri ile Belediye binası önünde toplandı. Belediye görevlileri tarafından verilen dezenfektanları ilaçlama makinelerine koyan çiftçiler, ilçedeki sokak, park, bahçe ve meydan gibi kamuya açık alanları gönüllü olarak dezenfekte etti.

Örnek bir dayanışmaya imza attıklarını belirten Başkan Zeki Bilgin, “Kendi imkanlarımızla bir aydır ilçemizi dezenfekte ediyoruz. Bu günler geçecek, bu süre zarfında verdiğimiz mücadele ve dayanışma baki kalacak. Virüs salgınını hep birlikte atlatacak yine güzel günlere kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN BORCUNU ÖDEDİ

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, borcunu ödeyemediği için altı aydır evinin içme suyu kesik bir vatandaşın 1.620 lira olan borcunu kendi şahsi bütçesinden ödedi. Büyükbelen Mahallesi’ni ziyareti sırasından vatandaşın sorununu öğrenen Bilgin, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (MASKİ) gidip ailenin suya kavuşmasını sağladı.