'El ele verince engel kalmıyor'

Farkındalık Merkezi’nin ikincisi için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Otizm Yerleşkesi Projesi’ne arazi tahsis etti. Projeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile sanatçı Haluk Levent de destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ile mülkiyeti Büyükşehir’e ait olan Güzelbahçe’deki arsa üzerine inşa edilecek Otizm Yerleşkesi Projesi’nin protokolünü imzaladı. Ahbap Platformu’nun kurucusu sanatçı Haluk Levent de, yerleşkenin inşaatı için gerekli kaynağın sağlanmasına yönelik kampanyanın yüzü oldu.

Projeyle; otizmli bireyler, aileleri ve otizm konusunda çalışma yapan profesyonellerin eğitim konularında desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmesini sağlayacaklarını söyleyen Soyer, engelli vatandaşların eğitim ve sağlık hakkından eşit ve yeterli düzeyde faydalanması, istihdam edilmesi, kararlara katılım göstermeleri gibi kapsamlı yerel politikalar yürüttüklerini ifade etti. Türkiye’de ilk ve tek olan Farkındalık Merkezi’nin de Büyükşehir bünyesinde kurulduğunu belirten Soyer, şöyle konuştu:

Örnekköy’de kurulacak

“İkincisini önümüzdeki dönemde Örnekköy yerleşkesinde açacağız. Bu merkezimizde; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekiyor, onların karşılaştıkları sıkıntıları, toplumun diğer kesimlerine uygulamalı olarak anlatıp farkındalık yaratıyoruz. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz ise; eğitim, rehabilitasyon, ulaşım, psikolojik ve sosyal danışmanlık ile kişisel gelişim gereksinimlerinin karşılanması, hakları konusunda bilgilendirme ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirme hizmetleri veriyor. 4’üncü Uluslararası Engelsiz Kongresi’ni de 27-29 Mayıs 2021’de gerçekleştireceğiz.”

Siyasilerden destek

Otizm Eylem Planı’nın hayata geçmesi için Hükümet’e çağrıda buluna Uyar da, “Otizm konusunda en önemli sorunlardan birinin yetişmiş insan kaynağı, projede bu sorunun önüne geçmeyi amaçlayan formüller yer alıyor. Ayrıca bir El Ele Kafe olacak. Eğitimini tamamlayanlara iş ve staj imkanı sunulacak” diye konuştu. Vakfın Mütevelli Heyeti’nde yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, “Siyasetçiler olarak STK’ların önünü açmaya, onlara yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Engelli kardeşlerimize destek olmak lütuf değil vazife olarak görülmeli, yani herkese görev düşüyor” ifadelerini kullandı. Mini bir konser veren Levent de, “Elimden geldiğince Meclis’i, bakanları rahatsız edeceğim. Para toplanması için ne gerekiyorsa yapacağıma söz veriyorum” dedi.

EKOLOJİK YOL

Olivelo - İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı törenle aldı. Birincilik ödülü Ömer Selçuk Baz ve ekibinin oldu. Soyer, Güzelbahçe’nin Yelki Mahallesi’nde yaklaşık 57 hektarlık alanda ekoloji öncelikli bir ortak yaşam alanı modeli oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Olivelo projesi ile Avrupa’nın en geniş ve etkili ağı olma özelliğine sahip Europarc Avrupa Doğa ve Kültür Mirası Ağı’na üyelik için ilk adımların atılmış olduğunu söyledi.

35 Yaşayan Park’ın ilki

Projenin yapılacağı alanın “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsünde bulunduğunu kaydeden Soyer, “Bölgenin kentle bütünleşmesini, bir ekolojik ağ oluşturmasını sağlamak istedik. Alanın EuroVelo ile de entegre edilmesini mümkün kılacağız. Olivelo alanı, İzmir’deki ‘35 Yaşayan Park’tan ilki olacak” diye konuştu.

Domates üreticisine tesis

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Kınık’ta üreticilerle birlikte domates hasadı yaptı. Geleneksel yöntemlerle toplanarak güneş altında kurutulan domates tarlasını da inceleyen Soyer, “Bölgede hem kurutma tesisi hem salça tesisi yapmayı düşünüyoruz. Kınık, Dikili, Bergama belediyelerimizle ortak alan bulacağız. Ondan sonra da ortak yatırım planı yapacağız. Böylece hem fiyatın daha düzgün belirlenmesini hem de üreticinin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz” dedi.