El yaralanmalarında mikro cerrahi yöntem

Ekol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Akdemir, anatomik olarak el içinde pek çok yapının bulunduğunu kaydetti. Akdemir, “Yapıların cerrahi onarımında mikro-cerrahi teknikler gerekebilmekte. Özellikle damar ve sinir onarımında mikroskop, tendon onarımı ve dokuların ameliyata hazırlanmasında özel gereçler ve aynı zamanda onarımında da özel aletler ve çok ince dikiş materyalleri gerekir” dedi.



Kesilme, ezilme



El yaralanmalarının çoğunlukla iş kazaları sonrasında oluşabildiği gibi ev içinde de olabildiğini belirten Op. Dr. Mehmet Akdemir, “Elimiz sadece fonksiyonuyla değil aynı zamanda görünümüyle de son derece önemlidir. Günlük hayatımızın hemen hemen tümünde ellerimizi kullanırız. Alınan tüm önlemlere rağmen yine de el yaralanmaları oluşabilmekte. Kesici- delici aletler, ezilme yaralanmaları, direkt veya indirekt travma, yanıklar ve kimyasal maddeler gibi çeşitli şekillerde oluşabilirler. Aynı hastada birden fazla yolla el yaralanması oluşabilir” diye konuştu.



Fizik tedavi önemli



El yaralanmalarının kompleks yaralanmalar olduğunu ifade eden Akdemir, “Bu anlamda ilk müdahale çok önemlidir. Açık yaraların bakımı, kanamanın kontrolü ve varsa kopan parçaların uygun biçimde taşınması büyük önem taşır. Hasta ortopedi kliniğine ulaştıktan sonra da gerekli müdahaleler için hazırlık aşaması başlar. El cerrahisi tek bir kişi tarafından değil, uyumlu bir takım çalışmasıyla yapılmalıdır. Hastalar ameliyat sonrasında iyi bir fizik tedavi süreci geçirmelidirler. Sadece ameliyat ile kesilen dokuların tamiri iyileşme için yeterli olmamaktadır” dedi.