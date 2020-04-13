‘Elbet bir gün buluşacağız’

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı yöneticileri ve çalışanları, kulübün resmi İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarına olan özlemlerini dile getirdi. Videonun hemen başında konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, “Sevgili Karşıyalılar. Hepimizin sağlığı ve en önemlisi kendi sağlığınız için lütfen evde kalın. Bugünler de geçecek, güzel günler gelecek” dedi. Büyükkarcı’nın ardından Genel Menajer Selim Çınar, Basketbol Altyapı Başkanı Emrah Akman, Teknik Koordinatör ve U16 Antrenörü Murat Ersöz, Altyapı Genel Menajeri Eralp Karıncaoğlu, Altyapı Spor Okulu Koordinatörü Alicem Alnıaçık, altyapı ve atletik performans antrenörleri, taraftarları çok özlediklerini ifade etti. Biraz daha sabretmeleri konusunda yeşil kırmızılı taraftarları uyaran yöneticiler, ‘Spor yapın sağlıklı kalın, elbet buluşacağımız günler de gelecek’ mesajı verdi.

‘Hareketsiz kalmayın’

Videoda küçük taraftarlara da yer verildi. Minik taraftarlar Batu Çınar, Melis Çınar ve Kerem Akyıldız, bir süre daha evde kalacaklarını söyleyerek spor dolu günler diledi. Öte yandan Diyetisyen Hande Altınkıran, Psikolog Dila Akdemir ve Fizyoterapist Gül Duygun; sağlıklı beslenmenin, formda kalmanın, spor yapmanın önemine dikkat çekerek insanları hareketsiz kalmamaları konusunda uyardı. Karşıyakalılara en kısa sürede hayatın normale dönmesini dileyen ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını belirten tüm yöneticiler ve antrenörler, taraftarlar gibi basketbolu çok özlediklerini ve onlarla kavuşmayı beklediklerini söyledi.



