BİST115.315-1.04EURO7.710.06USD6.850.05ALTIN390.05-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Elektrikten 38 milyonluk tasarruf
    ABONE OL
    02.07.2020 - 03:36 |

    Elektrikten 38 milyonluk tasarruf

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji yatırımı için uygun zemini oluşturmak ve 38 milyon liralık tasarruf sağlamak amacıyla harekete geçti, Avrupa’daki 5 ülkeden akademisyenlerle ‘Enchant’ adlı projeyi geliştirdi.

    Elektrikten 38 milyonluk tasarruf

     İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Gediz Elektrik’in de ortak olarak yer aldığı proje, AB’den destek almaya hak kazandı. Projeyle karbon salınımının en az 1 milyon ton azaltılmasını ve hane halkının enerji tüketiminde yüzde 15 tasarruf sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Biresselioğlu, Konak, Karabağlar ve Bornova’da enerji tüketiminin fazla olduğunu vurguladı. Biresselioğlu, “Hanelerde yapılan yanlışları, en çok enerji kaybının hangi gerekçelerle olduğu gibi birçok konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gediz Elektrik ile beraber çalışarak reçete sunacağız. İzmir’de en az 2 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

    Erzurum'da çöken metruk bina, paniğe yol açtıErzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Edirne'de düğünler corona virüs tedbirleriyle yapılmaya başladı

    Edirne'de düğünler corona virüs tedbirleriyle yapılmaya başladı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Sıradaki Haber