Elektrikten 38 milyonluk tasarruf

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Gediz Elektrik’in de ortak olarak yer aldığı proje, AB’den destek almaya hak kazandı. Projeyle karbon salınımının en az 1 milyon ton azaltılmasını ve hane halkının enerji tüketiminde yüzde 15 tasarruf sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Biresselioğlu, Konak, Karabağlar ve Bornova’da enerji tüketiminin fazla olduğunu vurguladı. Biresselioğlu, “Hanelerde yapılan yanlışları, en çok enerji kaybının hangi gerekçelerle olduğu gibi birçok konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gediz Elektrik ile beraber çalışarak reçete sunacağız. İzmir’de en az 2 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.