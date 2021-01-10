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    HaberlerEge Haberleri Elif’in Homeros’u ilk 50 arasında...
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    10.01.2021 - 00:03 |

    Elif’in Homeros’u ilk 50 arasında...

    BORNOVA’DA 7’nci sınıf öğrencisi Elif Gündoğan’ın (12) ‘Homeros’ adlı hikayesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 16. Çocuk Filmleri Festivali’nde, kitaplaştırılacak 50 hikaye arasına girdi.

    Elif’in Homeros’u ilk 50 arasında...

    Türkiye’nin pek çok şehrinden 8-13 yaş arası öğrencilerin başvurduğu yarışmada, Bornova’daki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu öğrencisi Elif Gündoğan’ın ‘Homeros’ adlı hikayesi de seçici kurul tarafından kitaba basılmaya değer görüldü. ‘Filmimin Hikayesi ve Genç Objektifler’ adıyla basılan kitabı teslim alan Gündoğan, eseri okul müdürü Serkan Atilla’ya teslim etti. Gündoğan, “Tarihi, psikolojiyi, doğayı ve felsefeyi çok seviyorum. Kendi hayal ve düşüncelerimi katarak yaşadığım şehrin hikayesini yazdım. Hikayemin kitap olarak basılması beni çok mutlu etti” dedi.
    l ALİ GÜNDOĞAN DHA

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