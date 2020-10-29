‘Emaneti koruyoruz’

29 Ekim’in bir milletin yeniden dirilişi olduğunu kaydeden Çakın, “97 yıl önce bugün, milletin söz sahibi olduğu Cumhuriyet, Atatürk’ün önderliğinde kurdu. Kutsal emanet Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, milli ve yerli hamlelerle gerek hükümetimiz nezdinde gerekse yerel yönetimler olarak kalkınma mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.