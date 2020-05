'Emeğimize yazık

TFF 3. Lig 1. Grup’ta son altı haftaya Play Off hattında giren 1928 Bucaspor’da yönetim, liglerin 12 Haziran’da başlayacak olmasından endişeli olduğunu açıkladı. “TFF’nin hazırladığı protokolün, alt liglerdeki takımlarda uygulanması çok zor” diyen Başkan Cihan Aktaş, 1928 Bucaspor olarak futbola dönüş protokolünü yerine getirebilecek tek takım olduklarına dikkat çekti. Aktaş, “Diğer takımlar bu standartları yerine getiremez, birçok futbolcu da virüse yakalanır ve ligleri oynatmaktan vazgeçerler diye endişeliyiz. Maçlar tekrar yarım kalacaksa bunca emeği niye veriyoruz?” şeklinde konuştu.



‘Tüm yük takımlarda’



TFF Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına da değinen Aktaş, “TFF’yi eleştirmiyoruz. Onların işi de zor. Liglerin oynanacağı açıklansa da nasıl oynanacak bilemiyoruz. Salgının henüz başında ligler iptal edildi. Şu an vakalar artış göstermiş durumda ve sahalara dönüyoruz. Ne yazık ki alt liglerde olanaklar kısıtlı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, kararın TFF’nin kararı olduğunu ve gelişmelerden sorumlu olmadıklarını söylüyor. Tüm yük TFF ve kulüplerin sırtında” diye konuştu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Başkan Aktaş, “Sezon başından bu yana verdiğimiz emeğimizin karşılığını almak en büyük dileğimiz. 1928 Bucaspor olarak taraftarımızın desteğiyle, yaşanan bu tarihi dönem sonrası şampiyonluğu göğüslemek istiyoruz” dedi.



‘Tek şehirde maç oynanmaz’



Göztepe’nin Başkanvekili Talat Papatya, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı futbola dönüş protokolünü desteklediklerini belirtti. Papatya, “Futbol insanların hayatında çok önemli yer tutuyor. Bir an önce başlamasını arzu ediyoruz” diye konuştu.



‘Almanya, referans olur’



Maçların tek şehirde oynanmasının gündemlerinde olmadığını kaydeden Papatya, “Bunlar çok ciddi kararlar. İnsanların aklına Antalya geliyor. Ancak orada yeteri kadar stat yok. VAR da 3 günde kurulacak sistem değil. O yüzden tek şehir mümkün gözükmüyor” dedi. Liglerin başlama kararını Almanya ile kıyaslayan Papatya, “Önümüzde 30-35 günlük süre var, Almanya’da Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor. Bundesliga bizim için referans olabilir, gidişata göre tekrar karar verilebilir” şeklinde konuştu. “Altyapılara yönelmek zorunluluktur” diye sözlerini sürdüren Papatya, “Ciddi anlamda gelirler düştü. Scout ekibi ve teknik ekibimiz her zaman oyuncu taraması yaptılar. Aynı şekilde iç transferle ilgili düşüncelerimiz var. Ancak şu isim net kalacak ya da net gidecek diye bir şey şu an yok” açıklamalarında bulundu.