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    HaberlerEge Haberleri ‘Emekçinin hakkını almasını sağladık’
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    11.07.2020 - 00:03 |

    ‘Emekçinin hakkını almasını sağladık’

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Levent Çağlarsu’nun mecliste yaptığı konuşmaların gerçeği göstermediğini söyledi, tepki gösterdi.

    ‘Emekçinin hakkını almasını sağladık’

    Arda’dan tepki

    Kendisine tek adam eleştrileri yönelten Çağlarsu’ya yanıt veren Başkan Arda, “Belediyeyi başkan yönetir. Karar organının temsilcisisiniz. Gündem ile görüşlerinizi ifade edersiniz. Komisyonlara seçilirsiniz, komisyondan istifa da edebilirsiniz. Komisyona seçilmediğinizi söylüyorsunuz fakat aday dahi olmamışsınız” diye konuştu.

    Çağlarsu’nun “Bir günde 550 işçi nasıl oldu da DİSK’e geçti” sözlerini de eleştiren Başkan Arda, “Sütten ağzı yanmış işçi, sağladığım özgürlük ortamıyla Belediye İş Sendikası’ndan kurtuldu. Yüzde 40’a varan zam yaptık” dedi.

    Hasta nakil araçları hizmette

    Gaziemir Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı ile engelli hasta aracı hizmetleri tekrar başladı. Hasta nakil ambulansıyla yaşlı, yatalak durumdaki hastalar evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Engelli hasta aracı da, engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki yurttaşların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağlıyor.

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