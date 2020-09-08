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    08.09.2020 - 00:07 |

    Emekçiye yüzde 17 zam

    Karabağlar Belediyesi’nde kadrolu işçi olarak çalışan 87 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, Başkan Muhittin Selvitopu’yla Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı.

    Emekçiye yüzde 17 zam

    Sözleşmeyle, çalışanların maaşlarına sosyal haklarla birlikte yaklaşık yüzde 17 zam yapıldı. Zamı belediyenin bütçesi ve ülke gerçeklerine göre belirlediklerini kaydeden Başkan Selvitopu, “Gönül isterdi ki daha fazla zam verelim ama ben gerçekçi bir insanım. Bizim için istikrar çok önemli” dedi.

    İşçi dostu başkan

    Alın teri döken tüm çalışanların yanında olduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Her şeye rağmen belediye çalışanlarını ezdirmedik ezdirmeyiz de. Hesabımızı gerçekçi, sağlıklı yaparak bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. Kadrolu işçi olarak çalışan 87 arkadaşımız var. Onlardan memnunuz. Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Sendika Başkanı Doğan da, “Biliyoruz ki emekten yana bir belediye başkanımız var. İşçilerimizin hiçbir alacağı yok” ifadesini kullandı.

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