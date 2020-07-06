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    HaberlerEge Haberleri Emekleri küle döndü
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    06.07.2020 - 00:03 |

    Emekleri küle döndü

    MANİSA’nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi’nde çıkan yangın, mahallelinin desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

    Emekleri küle döndü

    Yangında, bin 500 paket saman ile yaklaşık 1000 dekar arazi küle döndü. Eşiyle geçimini samancılıktan sağladıklarını dile getiren Ummuhan Aydın (80), çıkan yangından tarlalarındaki 275 paket samanın küle döndüğünü söyledi. l HASAN YİĞEN DHA

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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