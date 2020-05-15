Emeklerimizle oynadılar sağlığımızla oynamasınlar

Çiğli Belediyespor Asbaşkanı Deniz Çıtak, çarpıcı açıklamalarda bulunarak sezon içerisinde yaptıkları itirazlara yanıt vermeyen TFF’nin kararlarının bir şey ifade etmediğini söyledi, “Emeklerimizi hiçe saydılar, sağlığımıza dokunmasınlar” dedi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çiğli Belediyespor Asbaşkanı Deniz Çıtak, TFF, MHK ve ASKF’den ümitlerini çok önceden kestiklerini belirtti, Federasyon’un maçları oynatma kararının kendileri için bir anlam ifade etmediğini söyledi. Ligin 11. haftasında oynadıkları Gebzespor maçına atanan hakem Gebzeli olduğu için itiraz ettiklerini ancak TFF’den bir yanıt alamadıklarını vurguladı. Pandemi ortaya çıktıktan sonra oynadıkları son Yalovaspor maçında da hakemin Yalovalı bir oyuncuya iki sarı kartın ardından kırmızı kart göstermediğini hatırlatan Çıtak, “Bu maçların ardından belgelerimizi TFF’ye yolladık ve cevap alamadık. Biz, TFF’den ümidimizi çok önceden yitirdik. Federasyon’un içerisinden sorumluluk alacak bir insan çıkmayacak mı? Emeklerimizle oynadılar, canımızla da oynamasınlar. Şu şartlarda futbol oynanmasının gerektiğini sadece TFF başkanı düşünüyor” ifadelerini kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in sorumluluktan kaçtığını belirten Çıtak, “BAL’da 150’den fazla kulüp var. Bu, Play Off’lar hariç 300’den fazla maç demek. Onlarca kişi ile seyahat edecek ve onlarca kişi ile aynı sahada olacağız. Nasıl böyle bir karar alınıyor? Mali boyutun yanı sıra sağlık açısından hiç kimsenin böylesine bir kumar oynamaya hakkı yok. Federasyon’da amatör takımlar hakkında bilgisi olan var mı? Hayatlarında hiç bu ligde bir maç izlemişler mi? Bir deplasmana gidiş hikayemizi biliyorlar mı? Süper Lig üzerinden değerlendirme yaparak Türk futboluna bir şeyler katmaya çalışıyorlar” dedi.

“Bir üst lige çıkarsak, gelirimizi paylaşacağız”

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, salgın sebebiyle ertelenen Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’tan bir üst lige çıkmaları durumunda, elde edecekleri gelirin yüzde 30’unu diğer rakipleri arasında pay edeceklerini açıkladı. Virüs sebebiyle ekonomik olarak büyük zorluklar çeken rakiplerine destek olmaya hazır olduklarını belirten Başkan Gümrükçü, “Bir üst lige çıkmamız durumunda, TFF’den elde edeceğimiz katılım ücretinin yüzde 30’unu, rakiplerimize pay edeceğiz” diyerek farkındalık mesajı yayınladı. “Yaşanan bu salgın nedeniyle ülke ekonomisi ve TFF’nin gelirlerindeki düşüşün yanı sıra sponsor gelirlerindeki gerilemenin de ayrıca bilincindeyiz” diye konuşan Gümrükçü, “Çiğli Belediyespor olarak amatör ligde tüm sezon kıyasıya mücadele ettiğimiz rakiplerimizin, ekonomik olarak ne gibi sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Ekonomik olarak halihazırda dar boğazda bulunduğumuz ve önümüzdeki süreçte de sıkıntı yaşayacağımızı öngördüğümüz için rakiplerimize bu destek ile bir nebze olsun yardımcı olacağımızı düşünüyoruz. Sahadaki ezeli rakiplerimiz, aynı zamanda ebedi dostlarımızdır. Bu destekle, ulusal çapta bir fitilin ateşlenmesi en içten dileğimizdir” diye konuştu.