Emlak sektöründeki sorunlar konuşuldu

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi, gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında sektördeki son gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantıda sektörel güçbirliği, bilgi paylaşımı ve dijitalleşmenin önemi vurgulandı. Başkan Onur Karademir, “Haziran ayında Türkiye’de 190 bin konut satıldı. Bu rakamın 230 olması bekleniyordu. Fakat tapu sürecindeki uzamalar nedeniyle bu rakam gerçekleşmedi. İzmir’de de 11 bin 600 konut satıldı. Satışlar artarak devam edecektir” dedi.