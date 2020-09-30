Emlak Vergisi de internet üzerinden

www.karabaglar.bel.tr adresi üzerinden Emlak Vergisi bildirimi, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergileri beyannamelerinin önbaşvuruları online olarak yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, özel mülklerinde bulunan ve budanmasını ya da kesilmesini istedikleri ağaçlar için de, dijital altyapıyı kullanabiliyor. Amaçlarının daha hızlı bir hizmet vermek olduğunu belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Çok yakın bir zamanda dijital arşiv altyapımızı, tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.