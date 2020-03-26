26.03.2020 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR
Emlakçılar 21 yaşında!
YUSUF ÇINAR
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası, kuruluşunun 21. yılını Kuşadası Pine Bay Otel’de kutladı. İzmir’in ulusal emlak ilan platform markası “emlaksitem.com” sponsorluğunda gerçekleşen gecede konuşan İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, “Emlakçılık mesleğine başlarken, önce ailemle mücadele ettim. Ailem dedi ki; ‘Olamazsın çünkü emlakçılık meslek değil, git taksicilik yap ama emlakçılık meslek değil’ dedi. Onu aştık. Bu sefer de farklı mücadeleler başladı. 1996’da İzmir Emlakçılar Odası olarak Türkiye’nin ilk emlakçılar odasını kurdum. Bu yola çıkarken bir masada ancak 10 kişiydik şu anda 2 bin 600 kişiyiz. Sizlerle çalışmak benim için büyük bir onur” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.