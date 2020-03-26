Emlakçılar 21 yaşında!

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası, kuruluşunun 21. yılını Kuşadası Pine Bay Otel’de kutladı. İzmir’in ulusal emlak ilan platform markası “emlaksitem.com” sponsorluğunda gerçekleşen gecede konuşan İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu, “Emlakçılık mesleğine başlarken, önce ailemle mücadele ettim. Ailem dedi ki; ‘Olamazsın çünkü emlakçılık meslek değil, git taksicilik yap ama emlakçılık meslek değil’ dedi. Onu aştık. Bu sefer de farklı mücadeleler başladı. 1996’da İzmir Emlakçılar Odası olarak Türkiye’nin ilk emlakçılar odasını kurdum. Bu yola çıkarken bir masada ancak 10 kişiydik şu anda 2 bin 600 kişiyiz. Sizlerle çalışmak benim için büyük bir onur” dedi.