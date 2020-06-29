Emlakta dost eli

80 yıldır gayrimenkul sektöründe olan Adalılar Ailesi’nin 4. kuşak temsilcisi, Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı’nın sahibi Hasan Can Çalgır, “Kazancı sizin, başarısı hepimizin” anlayışıyla Türkiye’yi yeni bir modelle tanıştırıyor.

Köklü aile geleneği ile geçmişten gelen birikimi girişimcilik ruhuyla birleştiren Hasan Can Çalgır, sahibi olduğu Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) ile Türkiye’yi yeni bir modelle tanıştırmaya ve sektörde uluslararası çapta oyuncu olmaya hazırlanıyor.

“Kazancı sizin, başarısı hepimizin” anlayışıyla, çözüm ortaklarını taahhüt altına sokmak yerine destekleyip bayi ağlarını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Çalgır, “Çözüm merkezi olarak ulusal çapta bayi ağını kurmak hem satış hem de üretim tarafında yer almak istiyoruz. Arsadan binaya, satıştan bakıma kadar inşaat sektörünün her kademesinde olacağız. Ulusal çapta kurduğumuz sistemle inşaat sektörünün ihtiyaçlarına bütünsel bir hizmet vermek istiyoruz. Biz uluslararası zincir gayrimenkul firmaları gibi bayileri kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Aksine biz her konuda bayilerimizi destekliyoruz. Başarıyı ve kazancı paylaşmak istiyoruz” dedi. Ayrıca kurumsala kurumsal hizmetler üretmek istediklerini ifade eden Çalgır, şöyle devam etti:

“Üretim tarafında yer alarak, inşaat işlerinde özel butik projeler yapmak istiyoruz. Emlak, inşaat ve proje satışı inşaatla üretimi destekleyeceğiz. Gayrimenkuldeki bütün ihtiyaçları karşılamak bizim hedefimiz. Sektörde zincir olmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz model; arsa üretimi, inşaat, satış, pazarlama ve satış sonrasını kapsayan bir sistem. Arsa bulacağız, inşaatı, satışını yapacağız, satış sonrası site yönetimi ve ikinci el piyasasını da düzenleyeceğiz. Türkiye’nin neresinden olursa olsun arsa temini bayi ağı aracılığıyla olacak. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından müşteriler bulacağız.”

Sekiz tarihi ev

Öte Yandan bilgi çağı ile birlikte insanların konfor, lüks ve huzur beklentisinin arttığını ve bu beklentiyi karşılayacak projeler yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Çalgır, “Söke Doğanbey Mahallesi sınırları içerisinde kalan Karina bölgesinde, denize sıfır sekiz adet tarihi gümrük binası, 1. derece SİT alanı Dilek Yarımadası Milli parkı içinde müstakil tapulu, anıtlar kurulundan alınan izin ile aslına uygun restore edildi” dedi.

Her ayrıntı düşünüldü

10 bin metrekare arsa içerisinde, iç kullanımı 600 metrekare olan 5+2 evlerde; üç banyo ve tuvalet, dört teraslı, kış bahçeli, jakuzi, göbek taşı ve hamamlı, yerden ısıtma sistem ve her odadan ayarlanabilir klima ve havalandırma, şömine, büyük yüzme havuzu mevcut. Bahçede, yılda 600 litre zeytinyağı alınabilen 75 yetişkin zeytin ağacı, 25 adet farklı meyve ağacı var. Konutlar; Dilek Yarımadası Milli Parkı, Milet antik kenti, Söke Ovası, Dil Gölü ve yunan adaları manzaralı.