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    05.03.2020 - 00:02 | | Yusuf Çınar

    Emlakta yeni adres

    İzmir Balçova Akordionist Gayrimenkul Danışmanlığı ofisinin açılışı, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Emlakçılar Odası Balçova Bölge Başkanı Yusuf Çokyaşar ve emlak sektöründen pek çok değerli isimin katıldığı törenle gerçekleşti.

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    Akordionist Gayrimenkul kurucusu Osman Turan Ozman, gayrimenkul sektöründe dürüstlük, güven üzerine kurulu, müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayış ile bu sektörde yer almanın heyecanını yaşadığını belirtti.


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    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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