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    08.06.2020 - 00:00 | | İzmir Milliyet

    Emr Windsurf kapılarını açtı

    Koronavirüs sebebiyle faaliyetini durduran EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, gerekli önlemler alınarak 1 Haziran’dan itibaren öğrencilerini ağırlamaya başladı. Kulüp antrenörü Emirşah Polat, “Sosyal mesafenin kuralına rahatlıkla uyulan branşımız sayesinde, aileler içleri rahat bir şekilde gençlerini sporla buluşturacak” dedi

    Emr Windsurf kapılarını açtı

    Urla İçmeler Koyu’nda hizmet veren doğası ve kurallar gereği sporcular arasında mesafenin olması gereken windsurf, yeni normal düzene geçtiğimiz bu günlerde ilgi odağı oldu. 60 lisanslı sporcusu ile bu alanda bir rekorun sahibi olan EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, 1 Haziran itibariyle yeni kurslar için kapılarını gerekli önlemleri alarak açtı.

    En çok milli çıkaran kulüp

    Kulüp Antrenörü Emirşah Polat, Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı olarak hizmet verdiklerini hatırlatarak, “Salgın sebebiyle evlerinde sıkılan çocuklar ve büyükler için sosyal mesafenin en yüksek olduğu, heyecanlı ve bir o kadar da kişisel gelişime katkı veren windsurf, kaçırılmayacak bir fırsat” dedi. Deniz ve rüzgarın eşliğinde, sosyal mesafenin en yüksek olduğu windsurf ile çocukların kaliteli bir zaman geçirebileceğini söyleyen Polat, “Hem kulübümüzün hem windsurfün çocuklar üzerinde pozitif etkisi oluyor. Bir kere bu spor, sağlık ve direnç gelişimi açısından çok iyi. Çocuklar, tüm kış evde kaldı, tablet, bilgisayar başından kalkmadılar. Bu spor ile onların öngörüleri gelişecek, karar verme, kendini yönetebilme yetenekleri en üst seviyeye çıkacak. Onlar için bu yaz harika geçecek” dedi. “Şu anda Türk Milli Takımı’na en çok sporcu veren kulüp olmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Polat, “Biz istiyoruz ki içimizdeki bu sörf aşkını herkesle paylaşalım” diye konuştu.

     

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