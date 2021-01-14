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    HaberlerEge Haberleri ‘En az yüzde 20 tasarruf mümkün’
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    14.01.2021 - 00:03 |

    ‘En az yüzde 20 tasarruf mümkün’

    ‘En az yüzde 20 tasarruf mümkün’

    Enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye için enerji verimliliğinin ve enerji tasarrufunun kritik öneme sahip olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, bireysel olarak üzerimize düşen görevleri anlattı. Salgınla birlikte evde geçirilen sürenin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Hepbaşlı, “Enerji verimliliği, güvenli ve değerli bir kaynak olarak görülmeli, enerji verimliliği bilinci bir kültür haline getirilmeli ve enerji tasarrufu ile karıştırılmamalıdır” dedi.

    En temiz, ucuz, yerli ve milli enerjinin; israf edilmeyen, verimli kullanılan enerji olduğunu kaydeden Hepbaşlı, “Gereken önemi gösterdiğimiz takdirde enerji harcamalarımızda en az yüzde 20-30 oranında tasarruf olabilir” dedi.

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