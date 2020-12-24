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    HaberlerEge Haberleri En başarılı 10. başkan
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    24.12.2020 - 00:03 |

    En başarılı 10. başkan

    ORC Araştırma Şirketi, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları anketi gerçekleştirdi. 1-19 Aralık 2020 günleri arasında 30 büyükşehir ve 51 il belediyesi arasında gerçekleştirilen ankete 42 bin 510 kişi yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesiyle katıldı.

    En başarılı 10. başkan

    Fark yaratan projeleri ile Türkiye’ye örnek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Çerçi, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları sıralamasında yüzde 56.8 başarı oranıyla 10. sırada yer aldı. Dr. Mehmet Çerçi, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin en başarılı AK Partili belediye başkanı oldu. Araştırmada en başarılı büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları belirlendi. En başarılı büyükşehir belediye başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il belediye başkanı Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, en başarılı büyükşehir ilçe başkanları sıralamasında ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken başı çekti.

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