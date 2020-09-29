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    HaberlerEge Haberleri ‘En başarılı Başkan Yılmaz
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    29.09.2020 - 00:03 |

    ‘En başarılı Başkan Yılmaz

    ‘En başarılı Başkan Yılmaz

    ’AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Karesi ilçe kongresinde konuştu, “Türkiye, adaletin yanında durarak insanlığın en keskin dönemecinde hiçbir dengeye yaslanmadan aklın ve hukukun yanında duruyor. Biz hukuksuzluğa uğrayan, toprakları işgal edilen, zulme maruz kalan Azeri kardeşlerimizin yanındayız” dedi. Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu aktaran Kandemir, “Büyük cesareti olmayanlar toplumsal değişim ve dönüşümü sağlayamazlar” diye konuştu. Yapılan seçimde mevcut Başkan Yusuf Hocaoğlu, yeniden başkanlık görevine getirildi.

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