En başarılı üçüncü başkan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ORC araştırma şirketi tarafından yapılan son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanları araştırma sonuçlarında yüzde 58,1 oranıyla 3. sırada yer aldı. Manisa’nın adını her zaman zirvede tutmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ergün, Manisalıların kendisine gösterdiği teveccühe layık olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Başkanı Ergün, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ardından 3. sırada yer aldı. Manisa için 2009 yılından bu yana çalıştıklarını vurgulayan Cengiz Ergün, “Değerli hemşehrilerimiz, yaptığımız hizmetleri takdir etti ve şahsıma 3. kez bu onurlu görevi tevdi etti. Bizler de ekibimizle birlikte gösterilen bu teveccühe layık olmak için canla başla çalışıyoruz. Tarafsız kamuoyu yoklamaları ve anketlerde ortaya çıkan başarımız, çalışma şevkimize artı değer sağlıyor. Manisamızın adının zirvede yer almasına vesile olduğum için mutluyum. Bu gurur, şahsımın değil Manisa’nındır. Bir kez daha hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.