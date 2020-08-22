BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.010.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri En büyük maskı bakıma aldılar
    ABONE OL
    22.08.2020 - 00:01 |

    En büyük maskı bakıma aldılar

    Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Atatürk maskını bakıma aldı.

    En büyük maskı bakıma aldılar

    Yeşildere sırtlarından tüm İzmir’i kucaklayan maskın güneş ve kuşlar nedeniyle kirlenen bölgeleri, özel dağcılık ekibince temizlendi. Dünyanın 10. büyük rölyef maskı olan Atatürk maskının farklı bölgelerine iplerle inen dağcılar, inceleme ve tespit çalışması yaptı. Konum itibarıyla yoğun güneş, rüzgâr ve yağışa maruz kalan maskın yüzeyindeki hasarlar, kontrol edilerek raporlandı. 42 metrelik maskta sıcak nedeniyle yıpranan yerler ve kirlenen alanlar özel kimyasallarla temizlendi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün açıklanır mı? YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Bugün açıklanır mı? YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti

    Sıradaki Haber