En büyük maskı bakıma aldılar

Yeşildere sırtlarından tüm İzmir’i kucaklayan maskın güneş ve kuşlar nedeniyle kirlenen bölgeleri, özel dağcılık ekibince temizlendi. Dünyanın 10. büyük rölyef maskı olan Atatürk maskının farklı bölgelerine iplerle inen dağcılar, inceleme ve tespit çalışması yaptı. Konum itibarıyla yoğun güneş, rüzgâr ve yağışa maruz kalan maskın yüzeyindeki hasarlar, kontrol edilerek raporlandı. 42 metrelik maskta sıcak nedeniyle yıpranan yerler ve kirlenen alanlar özel kimyasallarla temizlendi.