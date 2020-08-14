En çok Ege’yi merak ettiler

Ege Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri’nde, Türkiye genelinden binlerce soru, 38 canlı yayınla öğretim elemanları tarafından yanıtlandı. “YÖK Study in TURKEY” sanal fuarında da farklı ülkelerden ilgi gören Ege Üniversitesi; programlar, kabul koşulları, kontenjanlar ve konaklama imkanları başta olmak üzere birçok konuda uluslararası öğrenci adaylarını bilgilendirildi. 26 ülke ile en geniş katılımcı çeşitliği sağlayan üniversitelerden biri oldu.