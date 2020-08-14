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    HaberlerEge Haberleri En çok Ege’yi merak ettiler
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    14.08.2020 - 00:01 |

    En çok Ege’yi merak ettiler

    Koronavirüs nedeniyle tercih sürecinde online olarak aday öğrencilerle buluşan Ege Üniversite’si yoğun ilgi gördü.

    En çok Ege’yi merak ettiler

    Ege Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri’nde, Türkiye genelinden binlerce soru, 38 canlı yayınla öğretim elemanları tarafından yanıtlandı. “YÖK Study in TURKEY” sanal fuarında da farklı ülkelerden ilgi gören Ege Üniversitesi; programlar, kabul koşulları, kontenjanlar ve konaklama imkanları başta olmak üzere birçok konuda uluslararası öğrenci adaylarını bilgilendirildi. 26 ülke ile en geniş katılımcı çeşitliği sağlayan üniversitelerden biri oldu.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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