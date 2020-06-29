En düşük maaş 3 bin 250

Hizmet İş Sendikası ile Bayındır Belediyesi iştiraki BYNDR A.Ş. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi çalışanları sevindirdi. Sendika İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Başkan Uğur Demirezen’e teşekkür etti.

Başkan Demirezen, “Önce insan, önce emek dedik. En düşük işçi kardeşimizin maaşını 2350’den 3250 liraya çıkarttık. Aileleriyle birlikte sağlık ve ağız tadıyla harcasınlar” diye konuştu.