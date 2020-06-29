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    HaberlerEge Haberleri En düşük maaş 3 bin 250
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    29.06.2020 - 00:09 |

    En düşük maaş 3 bin 250

    En düşük maaş 3 bin 250

    Hizmet İş Sendikası ile Bayındır Belediyesi iştiraki BYNDR A.Ş. arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi çalışanları sevindirdi. Sendika İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Başkan Uğur Demirezen’e teşekkür etti.

    Başkan Demirezen, “Önce insan, önce emek dedik. En düşük işçi kardeşimizin maaşını 2350’den 3250 liraya çıkarttık. Aileleriyle birlikte sağlık ve ağız tadıyla harcasınlar” diye konuştu.

    Kayıp İkranur'u arama çalışmalarının gece boyunca devam edecekGiresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.
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