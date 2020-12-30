En faydalı yatırım

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    30.12.2020 - 00:03 |

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    Denizli Büyükşehir’in bal ormanı ve tıbbi aromatik bitki bahçesi projesi üreticiye katkı, popülasyonu azalan arılara yuva, insanlara da şifa olacak

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    Büyükşehir Belediyesi, 861 bin 700 metrekarelik bal ormanı ve 46 farklı türün bulunacağı fidanlık tıbbi aromatik bitki bahçesi kurmak için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi Protokolü imzaladı.

    Projenin Tavas’ın Yahşiler Mahallesi’nde hayata geçeceğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Arıcılara tahsis edeceğimiz bal ormanı ile kent ekonomisine büyük bir destek daha sağlıyoruz. Projemiz, dünyada sayıları düşüşe geçen arıların hayatta kalması, insanlarımızın yaşamının kolaylaşması, tozlaşma ve üretimin artırılması bakımından çok önemli. Orman Bölge Müdürlüğü ve Arıcılar Birliğine destekleri için teşekkür ediyorum. Yapılacak üretimle hem insanlarımıza şifa hem de doğaya büyük katkı sağlanacak” dedi.

    Orman Bölge Müdürü Çetinkaya da, “Proje çok detaylı, kapsamlı ve örnek teşkil edecek şekilde planlandı. Buradan bir hasat da elde edilecek, yöre halkına ekonomik katkısı olacak. Her yıl bakımını yapacağız” dedi.

    Arıcılar Birliği Başkanı Çomak ise, “Bulunacak bitkilerin tamamı, arıların faydalandığı, insan sağlığına son derece yararlı etkileri bulunan türler” ifadelerini kullandı.

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