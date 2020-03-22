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    22.03.2020 - 00:00 |

    En golcü Manisa FK

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısında zirvede yakaladığı 6 puanlık avantajı yitirip, koltuğu kaptırdığı lider Yılport Samsunspor’un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, halen liglerin en golcü takımı konumunda.

    En golcü Manisa FK

    Grupta şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasına rağmen 2. sıradaki yerini koruyup bitime 6 maç kala Play Off’u şimdiden garantileyen siyah beyazlı ekip, 28 maçta toplam 79 kez ağları sarstı. Türkiye’deki 125 profesyonel futbol takımı arasında en golcü ekip olan Manisa FK’da krallık yarışında zirvedeki Serdar Deliktaş 20, Zahit 11, Dilaver ve Sinan 9’ar kez ağları sarstı.

     

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