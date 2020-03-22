En golcü Manisa FK

Grupta şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasına rağmen 2. sıradaki yerini koruyup bitime 6 maç kala Play Off’u şimdiden garantileyen siyah beyazlı ekip, 28 maçta toplam 79 kez ağları sarstı. Türkiye’deki 125 profesyonel futbol takımı arasında en golcü ekip olan Manisa FK’da krallık yarışında zirvedeki Serdar Deliktaş 20, Zahit 11, Dilaver ve Sinan 9’ar kez ağları sarstı.