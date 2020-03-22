22.03.2020 - 00:00 |
En golcü Manisa FK
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk yarısında zirvede yakaladığı 6 puanlık avantajı yitirip, koltuğu kaptırdığı lider Yılport Samsunspor’un 10 puan gerisine düşen Manisa Futbol Kulübü, halen liglerin en golcü takımı konumunda.
Grupta şampiyonluk şansını mucizelere bırakmasına rağmen 2. sıradaki yerini koruyup bitime 6 maç kala Play Off’u şimdiden garantileyen siyah beyazlı ekip, 28 maçta toplam 79 kez ağları sarstı. Türkiye’deki 125 profesyonel futbol takımı arasında en golcü ekip olan Manisa FK’da krallık yarışında zirvedeki Serdar Deliktaş 20, Zahit 11, Dilaver ve Sinan 9’ar kez ağları sarstı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.