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    18.06.2020 - 00:03 |

    En güzel kareler seçildi

    İzmir Göztepe Rotary ve İFOD’un düzenlediği 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

    En güzel kareler seçildi

    Etkinliğin bu yılki konusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlamalarına özel olarak seçildi. Göztepe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Barış Akyelli, “Geleneksel Çocuk Oyun ve Sporları ile Köprüleri Geliştirelim” temalı yarışmaya 29 ülkeden 432 yarışmacının 1516 fotoğraf ile katıldığını belirtti. İFOD Başkanı Seda Şengök ise yarışmaya katılan yarışmacıları fotoğraf sanatına olan katkıları için kutladı. Telekonferans yöntemi ile yapılan jüri değerlendirmesinde 16 fotoğraf ödül kazanırken 50 fotoğraf da sergileme hakkı aldı. FIAP Altın Madalya’nın sahibi Özlem Özyün oldu.

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