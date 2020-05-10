En güzel renkler Zübeyde Anne’ye

Buca Belediyesi’nin Pırlanta Merkezi öğrencileri, minik kollarını Anneler Günü için sıvadı. Minikler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anlatan resimlerini hazırladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olan Esma Gül Shakenov’a hediyesini, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç verdi.

Yarışmada birincilik elde eden Esma Gül Shakenov’u, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç evinde ziyaret ederek tebrik etti. Minik Esma Gül’e etkinlikte kazandığı çeyrek altın ve Nutuk’u hediye eden Kılıç, annesi Şeyma Gül’e ise çocuğunun yapmış olduğu resmi çerçeveleterek hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada Esma Gül Başkan Kılıç’a yaptığı resmi anlattı.