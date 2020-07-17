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    HaberlerEge Haberleri ‘En iyi yanıt’
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    17.07.2020 - 00:04 |

    ‘En iyi yanıt’

    ‘En iyi yanıt’

    Kuşadası’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, protokol üyelerinin Adalızade Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret etmesiyle başladı, tarihi Hatice Hanım Camii’nde mevlit okundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı konuşmada “Darbeler, milli iradeyi yok sayarak yerine vesayete dayalı başka yönetim biçimlerini dayatan müdahalelerdir. Bu nedenle her zaman karşı çıkılması gerekmektedir. Temel olan her zaman milletin iradesidir ve aksi girişimlere geçit verilmemelidir. 15 Temmuz’da kalkışmaya en iyi cevap verildi” dedi. dedi.

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
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