“Sokaktan aldığımız geri bildirimler çok olumlu, vatandaşlarla olan iletişimlerimiz de çok iyi durumda. Bunun için size teşekkür ederim” diyen Sandal, “Tek hedefimiz var; işimizi doğru yapmak. İdare etmek için değil, yönetmek için bu görevdeyiz. Eşit, adil, ahlaklı, vicdanlı olacağız ve hep birlikte çalışarak Bayraklı için en iyisini başaracağız. Temel ihtiyaçları 2 yıl içinde tamamlayıp, sonrasında büyük projelerimize başlayacağız. Göreceksiniz Bayraklı, İzmir’in en gözde ilçelerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.