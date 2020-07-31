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    HaberlerEge Haberleri ‘En iyisini başaracağız’
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    31.07.2020 - 00:03 |

    ‘En iyisini başaracağız’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye personelinin Kurban Bayramı’nı kutladı.

    ‘En iyisini başaracağız’

    “Sokaktan aldığımız geri bildirimler çok olumlu, vatandaşlarla olan iletişimlerimiz de çok iyi durumda. Bunun için size teşekkür ederim” diyen Sandal, “Tek hedefimiz var; işimizi doğru yapmak. İdare etmek için değil, yönetmek için bu görevdeyiz. Eşit, adil, ahlaklı, vicdanlı olacağız ve hep birlikte çalışarak Bayraklı için en iyisini başaracağız. Temel ihtiyaçları 2 yıl içinde tamamlayıp, sonrasında büyük projelerimize başlayacağız. Göreceksiniz Bayraklı, İzmir’in en gözde ilçelerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

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