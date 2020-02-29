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    HaberlerEge Haberleri 'En iyisini istiyoruz'
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    29.02.2020 - 00:00 |

    'En iyisini istiyoruz'

    Süper Lig’de pazartesi günü düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, takımının son durumunu değerlendirdi. Palut, “Son 10 haftada maksimum puan toplayacağız. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştıracağız” dedi

    'En iyisini istiyoruz'

    Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yedikleri golün ardından 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan genç teknik adam, “Evimizdeki bu kaybı mutlaka telafi edeceğiz. Rakip karşısında 1-0 öne geçmişken, 2. golü bulmalıydık. Maalesef son anda golü kalemizde gördük. Bu haftaki Kayserispor karşılaşması oldukça önemli. Lig iki gruba ayrılmış durumda, alttakiler ve üsttekiler. Biz üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Son 10 haftaya girdiğimiz zaman maksimum puanları toplamalıyız. O zaman üst grup için hedefleri netleştireceğiz. Maç maç bakacağız. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız” dedi.

    Göz Göz filede Çanakkele’yi ağırlıyor

    Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 10. sıradaki Göztepe bugün evinde 3. basamakta yer alan Çanakkale Belediyespor’la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Bu karşılaşmanın ardından aynı salonda 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediyespor, Küçükyalı Yelkenspor’u konuk edecek. Karşıyaka ise 15.00’te deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşı karşıya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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