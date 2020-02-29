Geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yedikleri golün ardından 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan genç teknik adam, “Evimizdeki bu kaybı mutlaka telafi edeceğiz. Rakip karşısında 1-0 öne geçmişken, 2. golü bulmalıydık. Maalesef son anda golü kalemizde gördük. Bu haftaki Kayserispor karşılaşması oldukça önemli. Lig iki gruba ayrılmış durumda, alttakiler ve üsttekiler. Biz üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Son 10 haftaya girdiğimiz zaman maksimum puanları toplamalıyız. O zaman üst grup için hedefleri netleştireceğiz. Maç maç bakacağız. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız” dedi.



Göz Göz filede Çanakkele’yi ağırlıyor



Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 10. sıradaki Göztepe bugün evinde 3. basamakta yer alan Çanakkale Belediyespor’la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Bu karşılaşmanın ardından aynı salonda 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediyespor, Küçükyalı Yelkenspor’u konuk edecek. Karşıyaka ise 15.00’te deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşı karşıya gelecek.