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    30.04.2020 - 00:03 |

    En kıymetli ders deneyim

    Diamond Challenge programıyla İzmirli gençleri dünyayla buluşturan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Yeni projeler ve eğitimlerle girişimciliği yaymaya devam edeceğiz” dedi

    En kıymetli ders deneyim

    Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkânı sunan ve bu sene Türkiye’de ilk kez Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) partnerliğinde İzmir’de düzenlenen Diamond Challenge programı, kovid-19 salgını nedeniyle online gerçekleşti. 10 Şubat’ta EGİAD dernek merkezinde düzenlenen Türkiye elemesinde, hem Android hem Apple Store üzerinden elektrik, su, doğal gaz faturaları ve tüketimlerine anında erişilebilecek uygulamayla birinci gelen Amerikan Koleji’nden Ayes Group, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen yarışmada Türkiye’yi temsil etti.

    Dernek olarak 2011 yılından bu yana girişimcilik konusunu gündemde tuttuklarını dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “Her yıl farklı projeler ve eğitimlerle farkındalık yaratmaya; hem girişimcilik hem de melek yatırımcılık kavramlarının yayılımını sağlamaya çabalıyoruz. Girişimciliğe ayrılan devlet destekleri son yıllarda artış gösterdi. Girişimcilik kültürü okullardan başlayarak aşılanmalı” dedi.

    AYES Grub Okul Mentoru İzmir Amerikan Koleji Matematik Öğretmeni Dr. Ceki Franko da, “Öğrencilerimiz okulda edindikleri teorik bilgileri, iş hayatında nasıl uygulayabileceklerini genç yaşta deneyimledi. Uzun vadede ticarileşebilecek projelerini hayata geçirebilmek için alanında lider kişi ve firmalarla ortaklaşa çalışma fırsatı elde etti” diye konuştu.

    Dünyanın tanıdığı isimler

    Başarılı gençler; Selin Sayıner, Arda Akbulak, Yaman İldem ve Eda Balcıoğlu da, “Yaklaşık dört aylık süreçte her hafta EGİAD ile beraber toplantılara katıldık. Finallerde de, Instagram’da tasarım sistemlerinden sorumlu Hazel Jennings, sosyal girişimci Sarah Hernholm gibi iş dünyasının önemli girişimcilerinin tecrübelerinden yararlanma fırsatına sahip olduk. EGİAD’a çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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