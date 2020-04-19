19.04.2020 - 00:02 |
En küçük kraliçe zirvede
İsminin başına hep lolita sıfatı yakıştırılan yeni jenerasyonun parlayan yıldızı Maral Büyüksaraç, hiçbir zaman küçük kızlar gibi rengarenk giyinmediğini, sade renkleri tercih ettiğini belirtti.
Yeni dizisi Minik Kalpler ile ekranlara yeniden dönecek olan Büyüksaraç, gençlerin kendisini rol model aldığını söyledi, “Lolitalar gibi renkli giyinmem. Şimdiye kadar lolita tarzında da hiç giyinmedim. Sade renkleri tercih ederim. Herkesin her yaşta giyebileceği pantolonların üstüne badi giyerim. Vücuduma oturan dar kıyafetler tercihimdir. Çekimde veya galada dekolteli kıyafet giyersem, aynada uzun uzun kendimi seyrederim” diye konuştu.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.