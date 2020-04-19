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    19.04.2020 - 00:02 |

    En küçük kraliçe zirvede

    İsminin başına hep lolita sıfatı yakıştırılan yeni jenerasyonun parlayan yıldızı Maral Büyüksaraç, hiçbir zaman küçük kızlar gibi rengarenk giyinmediğini, sade renkleri tercih ettiğini belirtti.

    En küçük kraliçe zirvede

    Yeni dizisi Minik Kalpler ile ekranlara yeniden dönecek olan Büyüksaraç, gençlerin kendisini rol model aldığını söyledi, “Lolitalar gibi renkli giyinmem. Şimdiye kadar lolita tarzında da hiç giyinmedim. Sade renkleri tercih ederim. Herkesin her yaşta giyebileceği pantolonların üstüne badi giyerim. Vücuduma oturan dar kıyafetler tercihimdir. Çekimde veya galada dekolteli kıyafet giyersem, aynada uzun uzun kendimi seyrederim” diye konuştu.

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