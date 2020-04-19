En küçük kraliçe zirvede

Yeni dizisi Minik Kalpler ile ekranlara yeniden dönecek olan Büyüksaraç, gençlerin kendisini rol model aldığını söyledi, “Lolitalar gibi renkli giyinmem. Şimdiye kadar lolita tarzında da hiç giyinmedim. Sade renkleri tercih ederim. Herkesin her yaşta giyebileceği pantolonların üstüne badi giyerim. Vücuduma oturan dar kıyafetler tercihimdir. Çekimde veya galada dekolteli kıyafet giyersem, aynada uzun uzun kendimi seyrederim” diye konuştu.