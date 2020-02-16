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    HaberlerEge Haberleri En özel anlarını ölümsüzleştirdiler
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    16.02.2020 - 00:02 |

    En özel anlarını ölümsüzleştirdiler

    Merkezefendi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilk kez ücretsiz fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi.

    En özel anlarını ölümsüzleştirdiler

    Başkan Şeniz Doğan da, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Doğan, “Güzel ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte çektirdiğimiz fotoğraflarla 14 Şubat Sevgililer Günü anılarımızı ölümsüzleştirdik. Biz Merkezefendimizi ve hemşerilerimizi çok seviyoruz” diye konuştu.

    İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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