En özel anlarını ölümsüzleştirdiler

Başkan Şeniz Doğan da, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Doğan, “Güzel ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte çektirdiğimiz fotoğraflarla 14 Şubat Sevgililer Günü anılarımızı ölümsüzleştirdik. Biz Merkezefendimizi ve hemşerilerimizi çok seviyoruz” diye konuştu.