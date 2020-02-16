16.02.2020 - 00:02 |
En özel anlarını ölümsüzleştirdiler
Merkezefendi Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ilk kez ücretsiz fotoğraf çekimi etkinliği düzenledi.
Başkan Şeniz Doğan da, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Doğan, “Güzel ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte çektirdiğimiz fotoğraflarla 14 Şubat Sevgililer Günü anılarımızı ölümsüzleştirdik. Biz Merkezefendimizi ve hemşerilerimizi çok seviyoruz” diye konuştu.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...