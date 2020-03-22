En özel mesaj

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    22.03.2020 - 00:02 |

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    Her yıl, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya’da çalışan özel çocuklarla bir araya gelerek kutlayan Başkan Osman Zolan, özel çocuklar için bir mesaj yayınladı. Bu yıl da düzenlemeyi planladıkları kutlamaların toplum sağlığı için alınan koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildiğini ifade eden Başkan Zolan, kentteki tüm özel çocuklara bu özel günü gelecek yıl çok daha coşkulu, çok daha güzel etkinliklerle kutlayacakları sözünü verdi.

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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    Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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