En özel mesaj

Her yıl, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafeterya’da çalışan özel çocuklarla bir araya gelerek kutlayan Başkan Osman Zolan, özel çocuklar için bir mesaj yayınladı. Bu yıl da düzenlemeyi planladıkları kutlamaların toplum sağlığı için alınan koronavirüs önlemleri nedeniyle iptal edildiğini ifade eden Başkan Zolan, kentteki tüm özel çocuklara bu özel günü gelecek yıl çok daha coşkulu, çok daha güzel etkinliklerle kutlayacakları sözünü verdi.