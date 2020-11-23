En özel öğretmen

Berrakçay, İzmir’de 1.5 yaşındayken otizm teşhisi konan, ağır seyredeceği için konuşamayacağı da söylenen otizmli Recep Ege Altıncıoğlu’nun hayatını değiştirdi. Berrakçay, Kanada’da düzenlenen Vanka Otizm Festivali’ndeki Müzik Yarışması’na hazırladığı öğrencisinin şan bölümünde dünya birincisi olmasını sağladı. Bu başarının ardından hız kesmeyen ve lisans eğitimine başlayan Altıncıoğlu’yu konservatuvar ve yüksek lisans sınavlarına hazırladı. Opera ve Şan Bölümü’nü başarıyla tamamlayan Altıncıoğlu, yıllardır sayısız ulusal ve uluslararası konsere katılıyor. Hayali gönüllü korosuyla kurduğu oluşumu bir müzik akademisine dönüştürmek olan Berrakçay’ın hikayesi, Maltepe Üniversitesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yayınlayacağı filmde de işleniyor.