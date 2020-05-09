09.05.2020 - 00:02 |
En temiz iki plaj Muğla’da
İNGİLİZ The Guardian gazetesinin seyahat yazarları, Muğla’nın İztuzu ile Kabak plajlarını, Avrupa’nın en temiz plajları arasında gösterdi.
Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur, “İztuzu 1988 yılından bu yana koruma altında. Caretta carettaların da üreme alanı. Bu nedenle yıllardır ilklerin arasında” dedi.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.