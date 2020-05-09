En temiz iki plaj Muğla’da

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur, “İztuzu 1988 yılından bu yana koruma altında. Caretta carettaların da üreme alanı. Bu nedenle yıllardır ilklerin arasında” dedi.