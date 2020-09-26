Enerji devinin hikâyesi

PTT’de memur olarak çalışan, dağda ulaşım hattı çekerken geçirdiği donma tehlikesinin ardından ise istifa edip kendi şirketini kuran Ceyhan Saldanlı, şimdilerde 20 milyar liralık ciro yapan AYDEM ile Ege Bölgesi’nde 10 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Denizli’de esnaf bir ailenin oğlu olarak 1954 yılında dünyaya geldiğini ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun olduğunu anlatan Saldanlı, “1975 ile 1980 yılları arasında Kocaeli’de PTT’de teknik personel olarak çalıştım dönemde atlattığım tehlikenin ardından istifa etmeye karar verdim. O yıllarda dışardan ithal edilen kabloyu yerli üretmek için fabrikamı kurdum. Yıllar içinde başka şirketler de kurup enerji sektöründe büyümeyi sürdürük. Özelleştirmelerle birlikte de Türkiye’nin ilk hidroelektrik santralini kurduk” dedi.

Dörde katlandı

Saldanlı, bugün 12 bin çalışanıyla; 25 hidroelektrik santrali, 3 rüzgâr santrali, 1 jeotermal satrali, 1 çöp atıklarından biyogaz üretim tesisi ile Türkiye’nin 3. büyük enerji devinin sahibi oldu. 40 yıl önce 1 firma, 15 çalışan ile sektöre girdiğini dile getiren Saldanlı, şöyle konuştu:

“Özel sektörün dahil olması ve 2000’ler öncesindeki çalkantılı siyasi dönem birçok zorlukla mücadele etmemize yol açtı. Batmamızı bekleyenler oldu ama hep krizden çıktık. AYDEM şirketini kurduk, tam 17 yıl devredilmesi için uğraştık. Şimdi Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji portföyüne sahibiz. Santrallerimizin tamamını Türk mühendis ve işçiyle yaptık. Sadece biz değil, bizim yolumuzdan giden, bizi takip eden yüzlerce firmanın katkılarıyla bugün Türkiye 2000’li yıllara nazaran elektrikteki kurulu gücünü 4’e katladı. Elektrik kalitesi Avrupa’daki benzer ülkelerden daha kaliteli hale geldi. Artık her şey elektrikle çalışıyor. Bunun hazırlıkları bitmiş durumda, dünya bu değişimi yaşıyor. Petrol yüzyılındaki gibi bu yüzyılı da ıskalamayalım.”

Çevre dostu tesisler

Bir hidroelektrik santralinin, fosil yakıtlara göre, 1 megavatının 121 bin çam ağacının sağladığı oksijeni sağladığını sözlerine ekleyen Saldanlı, şu vurguları yaptı:

“Oksijen tüketmeyerek oksijen sağlıyor. Çevre ödülleri aldık. Karbon azaltan firmalar arasında birinci olduk. Leylekler, kanatları uzun olduğu için tellere değiyor, ölebiliyor; direklerin tepesine, yuva yapmaları için platformlar kuruyoruz.”

İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİ

Evli 3 çocuk babası iş insanı Ceyhun Saldanlı, Türkiye’nin ilk özel sektör hidroelektrik santrali, ilk özel sektör elektrik dağıtım şirketi, ilk özel sektör elektrik perakende şirketi, ilk yerli güneş hücresi ve paneli üretimi ve elektrik üretim, dağıtım ve perakendeyi bünyesinde bulunduran ilk entegre firma olması gibi pek çok konuda öncülük etti.