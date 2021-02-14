Enerji ve sevgi dolu Fethiye

S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, Beşkaza Meydanı’nda, el emeği ürünlerin satışının yapılabileceği stantlar kurdu. Satış yapmak üzere sabahın ilk ışıklarıyla meydana gelen kadınları ise bir sürpriz bekliyordu. Kooperatifin kurucusu Çiğdem Karaca tarafından karşılanan kadınlar, Spor Eğitmeni ve Yaşam Koçu Nesrin Vural ile aerobik yaptı. Sporla güne enerjik şekilde başlayan kadınlar, daha sonra ardından stantların başına geçti.

Karanfil dağıttılar

Fethiye Belediyesi de, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle meydanda mini konser düzenledi. Kent Orkestrası’nın birbirinden güzel aşk şarkıları güne ayrı bir renk kattı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı özel programı yaklaşık 1 saat sürdü. Tüm katılımcılara belediye ekipleri tarafından karanfil dağıtıldı.