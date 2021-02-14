BİST1.538-0.46EURO8.52-0.10USD7.030.18ALTIN411.56-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Enerji ve sevgi dolu Fethiye
    ABONE OL
    14.02.2021 - 00:03 |

    Enerji ve sevgi dolu Fethiye

    Üretici kadınlara ev sahipliği yapan Beşkaza Meydanı’nda gün aeoribikle başladı. Belediye de, konserle keyifli saatler yaşattı

    Enerji ve sevgi dolu Fethiye

    S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, Beşkaza Meydanı’nda, el emeği ürünlerin satışının yapılabileceği stantlar kurdu. Satış yapmak üzere sabahın ilk ışıklarıyla meydana gelen kadınları ise bir sürpriz bekliyordu. Kooperatifin kurucusu Çiğdem Karaca tarafından karşılanan kadınlar, Spor Eğitmeni ve Yaşam Koçu Nesrin Vural ile aerobik yaptı. Sporla güne enerjik şekilde başlayan kadınlar, daha sonra ardından stantların başına geçti.

    Karanfil dağıttılar

    Fethiye Belediyesi de, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle meydanda mini konser düzenledi. Kent Orkestrası’nın birbirinden güzel aşk şarkıları güne ayrı bir renk kattı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı özel programı yaklaşık 1 saat sürdü. Tüm katılımcılara belediye ekipleri tarafından karanfil dağıtıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Google'dan Sevgililer Gününe özel doodle! Google 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı!

    Google'dan Sevgililer Gününe özel doodle! Google 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı!

    Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

    Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

    Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

    Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

    Son dakika! 13 gündür haber alınamıyordu: Sıcak gelişme

    Son dakika! 13 gündür haber alınamıyordu: Sıcak gelişme

    Sıradaki Haber