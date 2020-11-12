‘Enfeksiyon daha şiddetli’

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, kalp damar hastalıklarının insan yaşamını tehdit ettiğini kaydetti. Türkiye’de ulusal düzeyde ölüm nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre sınıflandırması yapıldığında kalp damar hastalıklarının yüzde 47.7 oranıyla açık ara başı çektiği görüldüğünü kaydetti. Kalp ve damar hastalarının yarısında ölümün ani ölüm şeklinde gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Karabay, “Bu ölümlerin önemli nedeni kalbi besleyen damarlarda daralmalar ve tıkanıklıklardır” dedi. Kovid-19 virüsünün kalbi doğrudan etkilediğine dair bir kanıtın olmadığını belirten Prof. Dr. Karabay, “Kalp rahatsızlığı olan kişiler enfeksiyonu daha şiddetli bir şekilde geçirir. Solunum yolunu etkileyen koronavirüsün böbrekler ve beyin gibi pek çok organı etkilemesinin yanı sıra kardiyovasküler sistemde de kalıcı hasara neden olduğu araştırmalarla gözler önüne serildi” diye konuştu.