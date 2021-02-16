Engelli öğrenciler DEÜ’de yalnız değil

YÖK’ün Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde üç nişan ve üç bayrak almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2021 yılında ‘Yanındayız’ mottosu ile yeni bir dönem başlattı. Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek projede, öğrenci topluluklarındaki öğrencilerin ‘Alt Yazı Hazırlama, Ders Partnerliği, Sesli Betimleme, Kitap Seslendirme, Bilgisayar Eğitimi, Akran ve Not Tutma Desteği’ gibi temel başlıklarda engelli arkadaşlarına destek olması hedefleniyor.

Çalışmanın gönüllülük esasıyla yürütüleceği bilgisini veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Öğrencilerimizin sorumluluk alıp engelli arkadaşlarına destek vermeleri sağlanacak. Öğrencimiz bize gelmeyecek; biz, öğrencimize akranlarıyla birlikte gideceğiz. Böylece onların sadece yakınında değil; her zaman yanında olacağız. Tarafımıza iletilen talep ve istekler doğrultusunda ise çalışmamızın kapsamını daha da genişleteceğiz” dedi.

Eksikleri gidereceğiz

Çalışmalar kapsamında DEÜ’de görme engeli bulunan öğrencilere talep etmeleri durumunda; sürekli kullandıkları ‘Beyaz Baston’ vereceklerini de sözlerine ekleyen Rektör Hotar, “Yürüyüş yollarının yenilenmesinden özel ders ekipmanlarının teminine kadar bir dizi uygulamayı da devreye alacağız. Engel türüne göre de diğer öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gönüllü öğrencileri ağırlayan Rektör Hotar, “Projemizi duyar duymaz destek vermek amacıyla ziyaretimize gelen öğrencilerimizin samimiyeti ve ilgisi, bizleri gerçekten mutlu etti” dedi. Öğrencilere tişört hediye etti.