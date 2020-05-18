Engelliler için yaşanabilir kent

Buca Belediyesi’nin Türkiye’de ilk defa hayata geçirdiği Engelsiz Tamir İstasyonu, akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerin olası arızalarına müdahale ederek yolda kalmaları ortadan kaldırdı. Proje kapsamında akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı için yetkin bir personel, belediye bünyesinde görevlendirilerek tam teşekküllü bir tamir atölyesi kuruldu. İki ay önce hizmete açılan atölyede, gün içerisinde akü, lastik, kumanda gibi çeşitli nedenlerle yolda kalan 30 engelli vatandaşa yardım edildi. Yaşadıkları sıkıntı nedeniyle 0 538 848 36 87 numaralı çağrı merkezi üzerinden yardım talep eden vatandaşlara, yolda kaldığı yere giderek müdahale edildi. Yerinde müdahale edilemeyen arıza durumunda da ekipler, engelli servis araçlarıyla tamir atölyesine taşıdıkları tekerlekli sandalyeleri onardı.

İstanbul’dan göç

Buca Belediyesi, tamir istasyonunun yanısıra Türkiye’de ilk defa görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk projesi, kentin stratejik noktalarında konumlandırılmış 11 engelli şarj istasyonu, engelli yolları, İzmir’in en fazla engelli servis aracına sahip filosu, meslek edindirme ve hobi kursları, zihinsel engelliler için gerçekleştirdiği istihdam kadrosu gibi faaliyetleriyle Türkiye’ye örnek oldu. Uzun yıllar İstanbul’da ikamet eden Ahmet Özüm isimli engelli vatandaş, Buca’ya taşınma kararı aldı. Tamir istasyonunda engelli aracını onarmak için gelen Özüm, ilçenin engelli vatandaşlar için en yaşanabilir kent olduğunu ifade etti.

Engelliler Haftası nedeniyle Buca Engelliler Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Erhan Kılıç, “Buca’da yaklaşık 80 binin üzerinde engelli vatandaşımız var. Bu sebepten dolayı yaptığımız bütün hizmetlerde engellilerimizi düşünerek çalışma yapıyoruz. Buca, engelli vatandaşların çok ciddi anlamda tercih ettiği bir kent. Buca’ya taşınan çok ciddi anlamda bir engelli yurttaşımız var. Biz yine çalışmalarımızı daha da artırarak, engellilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.