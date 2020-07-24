Engelsiz kent

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, denize girmekte zorlanan engelli Yaşar Küçükgüldal’ın isteğini geri çevirmedi, 24 saatte rampanın inşaatı tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi, engelli bireylerin rahatlıkla denize girebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Engelli Yaşar Küçükgüldal, Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Venüs Plajı’na rampa yapılması için belediyeye başvurdu. Durumdan haberdar olan Başkan Ömer Günel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Ekipler, 24 saatte ahşap malzemeden oluşan 38 metrelik engelli rampasının inşasını tamamladı. Kent genelindeki engelsiz plajların sayısı üçe çıktı.

Günel’e teşekkür

Daha önce denize girmekte büyük zorluk yaşadığını kaydeden Küçükgüldal, “20 yıldır buraya engelli rampası yapılması için başvurmadığım yer kalmadı. Başkanımız, sesimizi duyup bu isteğimi hemen yerine getirdi, çilemize son verdi” dedi. Kuşadası’nda engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Günel de, “Engelleri yok etmek için plajlarımızda olduğu gibi kentimizin birçok noktasında da düzenlemelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

RAMPA SAYISI ÜÇE ÇIKTI

Kuşadası Belediyesi, mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi ile Türkmen Mahallesi’ndeki halk plajından sonra Güzelçamlı’daki Venüs Plajı’nda da yaptığı çalışmayla kentteki engelli rampası sayısını üçe çıkardı. Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan 38 metrelik rampa sayesinde engelli vatandaşlar denize rahatça girip çıkabilecek.

Kamyon, bu kez sevgi topladı

Kuşadası Belediyesi, en büyük hayali bir çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinlemek ve içine binmek olan görme engelli Efe’ye 10’ncu yaş gününde sürpriz yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı çöp toplama ve ilaçlama ekipleri, Efe’nin hayalini yerine getirmek için konvoy halinde evinin önüne geldi. Uzun süre çöp toplama kamyonunun sesini yakından dinleyen Efe, daha sonra şoför koltuğuna oturdu. Anne Yadigar Erden, ekiplere teşekkür etti.

Hak yenmedi

Kuşadası Belediyesi, simit satış noktalarında uygulamaya koyduğu ring sistemiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarından yapılan ‘insanların ekmeğinden edildiği’ yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Belediye, “Seyyar esnafımızın birer haftalık periyotlarda satış noktalarını değiştirmesi esasına dayanan haftalık ring sistemine, merkezi noktalar dışında kalan 4 esnaf sabit kalmak koşuluyla 12 esnafımız dahil edildi. Sosyal medya üzerinden söz konusu paylaşımlarda bulunan tezgâh sahibi, ring sistemine dahil olmayı reddetti, hemşehrilerimizin hakkını ihlal etti. Bölgesinde kalmaya ve satış yapmaya devam etmek istedi. Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapan zabıta ekiplerimiz, bu sisteme uyum sağlamak istemeyen tezgâh sahibine müdahale etmek zorunda kaldı” açıklamasını yaptı.