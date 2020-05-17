Engelsiz yelkenci Marmaris’in gururu

Kolunu olmadığı için ilk zamanlar işlerini yapmakta zorlanan ve çevresindekilerin kendisine acıyarak bakmasına içerleyen Akbulut’un mücadelesi denize olan sevgisiyle başladı. Denize çıktığında tüm sorunlarını unutan Akbulut, yat ve yelkenciliği öğrenmeye başladı. Arkadaşlarının ‘engelsiz yelkenci’ dediği Akbulut, Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılarıyla Marmarisliler’in gururu oldu. Üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli Şampiyonası’nda birincilikle hayallerine ulaştı. Küçüklükten bu yana denizleri ve doğa sporlarını çok sevdiğini söyleyen Akbulut, “Bir şeyi başarmak için engelli olup olmamamız fark etmiyor. Başarıya ulaşmak beyinde bitiyor. Topluma örnek olabilmek, bir elimde neler yapabildiğimi gösterebiliyorsam bu başarıdır. Yelkenlimde motora bağlı kalmadan rüzgar ve su sesi ile mest oluyorum. Denizde yelkenlimi açtığımda hiçbir sorun aklıma gelmiyor. Tamamen kendimi özgür ve her yere gitme arzusu başlıyor” dedi.