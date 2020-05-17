BİST99.7680.57EURO7.480.00USD6.90-0.21ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Engelsiz yelkenci Marmaris’in gururu
    ABONE OL
    17.05.2020 - 00:01 |

    Engelsiz yelkenci Marmaris’in gururu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 yaşında elektrik akımına kapılarak sağ kolunu dirseğine yakın bölgeden kaybetse de yaşamdan hiç kopmayan Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile ve Toplum Sağlığı Bölümü’nde görev yapan aynı zamanda milli yelkenci Hüseyin Akbulut (33) azmiyle dikkat çekiyor.

    Engelsiz yelkenci Marmaris’in gururu

    Kolunu olmadığı için ilk zamanlar işlerini yapmakta zorlanan ve çevresindekilerin kendisine acıyarak bakmasına içerleyen Akbulut’un mücadelesi denize olan sevgisiyle başladı. Denize çıktığında tüm sorunlarını unutan Akbulut, yat ve yelkenciliği öğrenmeye başladı. Arkadaşlarının ‘engelsiz yelkenci’ dediği Akbulut, Türkiye ve Avrupa’da elde ettiği başarılarıyla Marmarisliler’in gururu oldu. Üst üste 3 yıl Türkiye Engelli Yelkenli Şampiyonası’nda birincilikle hayallerine ulaştı. Küçüklükten bu yana denizleri ve doğa sporlarını çok sevdiğini söyleyen Akbulut, “Bir şeyi başarmak için engelli olup olmamamız fark etmiyor. Başarıya ulaşmak beyinde bitiyor. Topluma örnek olabilmek, bir elimde neler yapabildiğimi gösterebiliyorsam bu başarıdır. Yelkenlimde motora bağlı kalmadan rüzgar ve su sesi ile mest oluyorum. Denizde yelkenlimi açtığımda hiçbir sorun aklıma gelmiyor. Tamamen kendimi özgür ve her yere gitme arzusu başlıyor” dedi.

    Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
    daha fazla video için
    Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradıHayvanseverliği ile tanınan Emel Müftüoğlu, sevdiği minik ayı yavrusunun saldırısına uğradı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? THY 19 Mayıs kampanyası - özel uçuş ile tarihi yolculuk | TIKLA - KATIL

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Okullar ne zaman açılacak? Ve belli oldu...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım tutuklandı

    Sıradaki Haber