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    01.06.2020 - 00:04 |

    Enginarda son hasat başladı

    Enginarda son hasat başladı

    Enginar üretimiyle meşhur Urla’da, sezonun son hasadına başlandı. Koronavirüs salgının olumsuz etkileri nedeniyle endişeli olan üreticiler için sezon olumlu geçti. Bu yıl yaklaşık 100 milyon baş enginar üretildiğini ve bunun büyük bir bölümünün satıldığını belirten Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, “Enginarı tarladan kaldıramayacağımızı düşünmüştük. Ancak, kadın kooperatifimizin devreye girip yaratıcı çalışmalar yapması ve Belediye Başkan Vekilimiz Kaymakam Önder Can’ın belediyeye ait şirket olan URİT’i devreye sokmasıyla üreticilere çok büyük bir destek sağlandı” diye konuştu.

    ‘Kalp dostu’

    Enginarın kalp dostu olduğunu belirten Uslucan, “Vatandaşlarımız bol bol tüketmeli. Bazı üreticilerimiz konserve yaptı, bazıları da ürünlerini vakumlu poşetlerde sattı. Vakumlama yöntemiyle uzun süre boyunca enginar muhafaza edilebiliyor. Biz üretiyoruz, sizler de tüketin” dedi. l DHA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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