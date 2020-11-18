Enkaz altına girip İdil’e destek verdi

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı’ndan 58 saat sonra çıkartılan 14 yaşındaki İdil Şirin’in kurtarılması için 2.5 saat enkaz altında kalan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli itfaiyeci Bahadır Kuş, o anları anlattı. A3 metrelik boşluktan inen Kuş, “Seni kurtaracağız, çok az kaldı. Annen dışarıda seni bekliyor. Buradan hep beraber çıkacağız” sözleriyle genç kıza destek verdi. “Bir kişinin orada olması gerekiyordu, o görev de bana düştü” diyen Kuş, şöyle konuştu:

“İdil bana enkazın altında hangi günde olduğumuzu sormuştu. Ben de pazar günü olduğunu söylemiştim. Bana, pazartesi günü okulunun başlayacağını söylemişti. İdil’in yakınlarıyla da orada görüştük, inşallah ilerleyen günlerde yine görüşürüz. Kardeşini kurtaramadığımız için üzgünüm. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

Depremin ardından 9 araç 40 personelle İzmir’e ilk ulaşan ekiplerden olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları, be canla başla çalışma yürüttü.